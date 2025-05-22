От чипсов к депрессии: диетолог подтвердила существование такой связи

По словам Русаковой, российских исследований на эту тему нет, однако люди, склонные к депрессии или расстройствам пищевого поведения, нередко ищут утешение в фаст-фуде, считая такие продукты «быстрой радостью».

В Genomic Press сообщалось, что употребление фастфуда, например чипсов и наггетсов, может привести к депрессии из-за наличия в этих продуктах микропластика. Исследователи также связывают это негативное влияние с сопутствующими факторами, такими как трансжиры, избыток соли и сахара, а также низкая физическая активность среди потребителей фастфуда.

«В любом случае фаст-фуд — это "быстрая радость", и его часто употребляют люди, которые имеют расстройство пищевого поведения или депрессию. По косвенным признакам можно предположить, что какие-то психологические аспекты фаст-фуд тоже затрагивает», — отметила российский специалист.

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