От каких продуктов гипертоникам необходимо отказаться в первую очередь

По словам врача, соль может вызвать задержку жидкости в организме и объём перекачиваемой крови. Из-за этого, а также в силу регулярного употребления кофе и алкоголя, возрастает риск артериальной гипертензии.

Соколов отметил, что при давлении «выше 140/90 мм рт. ст. диагностируют артериальную гипертензию».

Также врач посоветовал обратить внимание на повседневный рацион: гипертоникам следует отказаться от пищи с большим количеством углеводов и животных жиров. Такая еда влияет и на без того повышенное давление и может спровоцировать ишемическую болезнь сердца, инфаркт, инсульт, нарушения сердечного ритма и хроническую сердечную недостаточность.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.