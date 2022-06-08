От каких продуктов следует отказаться, чтобы избавиться от мигрени

По словам специалиста, в первую очередь нужно отказаться от сыра и шоколада. Кроме этих продуктов, важно не употреблять еду быстрого приготовления и полуфабрикаты, прошедшие сильную обработку.

Врач посоветовала отказаться и от сои, йогуртов, пончиков, кефира, орехов, сладкой выпечки, оливок, паст, бананов, цитрусовых, клюквы, авокадо, томатов, лука, кукурузы, соусов и уксуса. Но при этом посоветовала есть побольше свежих фруктов и овощей.

Кроме отказа от ряда продуктов, Датта порекомендовала заниматься умеренными физическими нагрузками, контролировать сон, попробовать ароматерапию, иглоукалывание, йогу и, по возможности, сократить число стрессовых моментов.

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