От каких заболеваний защищает хурма

Этот фрукт защищает от сердечно-сосудистых болезней за счёт преобладания солей калия. Кроме того, в хурме много клетчатки, витамина С, микроэлементов, каротина. Поэтому хурма оказывает благоприятное воздействие на зрение, иммуннитет.

Также фрукт хорошо помогает при болезнях почек, при задержке жидкости. По словам Диановой, хурма обладает мочегонным действием.

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