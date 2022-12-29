От какого напитка лучше отказаться на Новый год, чтобы утром не было тяжёлого похмелья

От какого напитка лучше отказаться на Новый год, чтобы утром не было тяжёлого похмельяЛучше отказаться от сладкой газировки
Врач посоветовала отказаться в Новый год от сладкой газировки, чтобы не было тяжёлого похмелья. Австралийский врач Меган Росси порекомендовала отказаться от некоторых напитков в новогоднюю ночь, чтобы утром не было тяжёлого и болезненного похмелья.
Фото: Artfile.ru
Росси посоветовала готовиться к празднованию Нового года и обратить внимание на продукты, богатые витаминами и питательными веществами, например запекать греческую фасоль. Также следует восстанавливать организм и после праздников.
Также она посоветовала отказаться от газированных напитков, в том числе алкогольных, и пить только безалкогольные. А если всё-таки алкоголь присутствует, не запивать его сладкой газировкой. Такие напитки лучше заменить минеральной водой.
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