От какого напитка лучше отказаться на Новый год, чтобы утром не было тяжёлого похмелья

Росси посоветовала готовиться к празднованию Нового года и обратить внимание на продукты, богатые витаминами и питательными веществами, например запекать греческую фасоль. Также следует восстанавливать организм и после праздников.

Также она посоветовала отказаться от газированных напитков, в том числе алкогольных, и пить только безалкогольные. А если всё-таки алкоголь присутствует, не запивать его сладкой газировкой. Такие напитки лучше заменить минеральной водой.

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