«Отморозить мозг»: врач рассказала, почему опасно есть много мороженного

Употребление слишком много мороженого может не только негативно сказаться на фигуре, но и стать причиной развития сахарного диабета. Об этом предупредила Татьяна Воробьёва, врач из МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского. Она советует ограничиться не более чем 100 граммами мороженого в день и не употреблять его чаще двух-трёх раз в неделю.

Мороженое содержит большое количество сахара, и избыточное его потребление может привести к развитию сахарного диабета, пояснила Воробьёва. В результате люди могут чувствовать усиленную жажду из-за повышенного сахара в организме.

Чтобы избежать проблем со здоровьем, важно ограничивать потребление мороженого. Не стоит употреблять его в больших количествах каждый день, а лучше ограничиться несколькими порциями в неделю. Это поможет избежать возможности развития сахарного диабета и поддерживать хорошее здоровье.