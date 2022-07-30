Отношение к уборке в доме оказалось «фильтром» психических расстройств

Если у человека нет никакого желания убираться в доме, можно предположить, что у него депрессия или апатия. Нежелание следить за чистотой обусловлено отсутствием мотивации на фоне указанных расстройств.

И наоборот, излишний педантизм может свидетельствовать о тревоге, неврозе или навязчивых мыслях и действиях. Тогда человек будет всячески поддерживать сверхчистоту.

Конечно, само по себе то или иное отношение к чистоте в доме не может быть однозначным признаком психических расстройств. Это может говорить о типе личности, например об эпилептоидном или педантичном.

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