Отношение к уборке в доме оказалось «фильтром» психических расстройств

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Отношение к уборке в доме оказалось «фильтром» психических расстройствОб этом рассказал психотерапевт
Врач-психотерапевт Алексей Вилков объяснил, как с помощью желания или отсутствия у человека делать уборку можно понять, в каком он находится психическом состоянии.
Если у человека нет никакого желания убираться в доме, можно предположить, что у него депрессия или апатия. Нежелание следить за чистотой обусловлено отсутствием мотивации на фоне указанных расстройств.
И наоборот, излишний педантизм может свидетельствовать о тревоге, неврозе или навязчивых мыслях и действиях. Тогда человек будет всячески поддерживать сверхчистоту.
Конечно, само по себе то или иное отношение к чистоте в доме не может быть однозначным признаком психических расстройств. Это может говорить о типе личности, например об эпилептоидном или педантичном.
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