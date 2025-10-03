Oura представила керамическое смарт-кольцо и зарядный чехол

По функциональности керамическая версия Oura Ring 4 полностью повторяет оригинальную. Устройство обеспечивает до пяти-восьми дней автономной работы, оснащено датчиками частоты сердечных сокращений, уровня кислорода в крови, температуры кожи и акселерометром для отслеживания движения. В комплекте с приложением для смартфона оно предоставляет всестороннее отслеживание сна и физической активности, автоматически распознавая такие виды деятельности, как велосипед и бег. Также кольцо позволяет отслеживать уровень стресса, состояние сердца, менструальный цикл у женщин и ежедневные показатели физической формы. Для доступа ко всем этим функциям требуется подписка стоимостью $5,99 в месяц.

Чехол для зарядки компактный и лёгкий, размером 5,6 x 5,5 x 1,7 сантиметра, вес гаджета — 60 граммов. При этом чехол может полностью зарядить Oura Ring 4 до пяти раз без подзарядки.