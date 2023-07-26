Панцирь для кожи: российские ученые получили новые материалы для перевязки

Ученые из Волгоградского государственного технического университета (ВолгГТУ) разработали новый перевязочный материал с программируемым сроком службы. Работа исследователей опубликована в Polymer Bulletin.

Хитозан — природный полисахарид, который получают из хитина, содержащегося в панцирях членистоногих, клеточных стенок грибов, сине-зеленых водорослей и некоторых бактерий.

Ученые использовали полимер в качестве носителя для прикрепления и роста собственных клеток тканей организма. Хитозан, в отличии от других перевязочных материалов, не надо постоянно менять, отмечает одна из исследователей, доцент кафедры технологии высокомолекулярных и волокнистых материалов ВолгГТУ Екатерина Брюзгина. После того, как покрытие сделало свою работу, оно не требует хирургического извлечения.

При этом особенности строения хитозана делают его пленки гидрофильными — они набухают в воде, быстро теряют форму и разлагаются. Поэтому ученые обработали их при комнатной температуре спиртовыми и водными растворами альдегидов, регулирующими степень поглощения влаги.

Получившиеся пленки разлагаются на 65% медленнее, чем исходные. Кроме того, они не токсичны для клеток кожи и обеспечат заживление ожогов и ран без рубцевания.