Паралич дыхания у детей: Роспотребнадзор заявил о риске завоза полиомиелита в Россию

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Паралич дыхания у детей: Роспотребнадзор заявил о риске завоза полиомиелита в РоссиюЭто опасный вирус
Пресс-служба Роспотребнадзора сообщила о сущестующем риске завоза в Россию вируса полиомиелита.
Завести в нашу страну полиовирус могут из эндемичных и неблагополучных по полиомиелиту стран. Полиомиелит — опасный вирус, вызывающий необратимые параличи, в том числе дыхательной системы у детей.
Основными странами эндемичными и неблагополучными по полиомиелиту на данный момент являются Афганистан и Пакистан, Мозамбик и Малави.
«Учитывая высокие темпы миграции населения в мире, на сегодняшний день сохраняется риск завоза полиовируса из эндемичных и неблагополучных по полиомиелиту стран на территорию Российской Федерации», — сообщили в Роскомнадзоре.