Паралич дыхания у детей: Роспотребнадзор заявил о риске завоза полиомиелита в Россию

Завести в нашу страну полиовирус могут из эндемичных и неблагополучных по полиомиелиту стран. Полиомиелит — опасный вирус, вызывающий необратимые параличи, в том числе дыхательной системы у детей.

Основными странами эндемичными и неблагополучными по полиомиелиту на данный момент являются Афганистан и Пакистан, Мозамбик и Малави.

«Учитывая высокие темпы миграции населения в мире, на сегодняшний день сохраняется риск завоза полиовируса из эндемичных и неблагополучных по полиомиелиту стран на территорию Российской Федерации», — сообщили в Роскомнадзоре.