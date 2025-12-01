Парфюм и не только: названы самые неудачные подарки на Новый год

Парфюм и не только: названы самые неудачные подарки на Новый годПостарайтесь их в любом случае избегать
Парфюм. Скорее всего, вы не угадаете с предпочтениями человека. Да и в целом духи и туалетную воду многие не любят или пользуются одни-двумя вариантами. Лучше этот подарок заменить на мини-наборы ароматов, сертификат в парфюмерный, аромасвечку.
Универсальные косметические наборы. Косметику нужно подбирать индивидуально, а такие наборы вряд ли подойдут многим.
Комнатные растения, которые сложны в уходе. Растения - это ответственность, а человек к ней может быть не готов.
Мягкие игрушки. Не все их любят, особенно если человеку уже больше 20 лет.
Сертификаты в странные места. На самом деле многие сертификаты просто не используются, особенно в малоизвестные или сомнительные места.
Сувениры, фигурки, символы года. Для многих они станут только лишним предметом в доме.
Алкоголь. Чаще всего с предпочтениями в спиртном вы не угадаете, если только не знаете точно, что пьёт человек.
Кухонная техника. Многие из нас живут в небольших квартирах, поэтому если прибор окажется бесполезным или будет использоваться раз в год, это вызовет только раздражение.
Носки и нижнее бельё. Носки - слишком банальный подарок, а с нижним бельём ситуация ещё хуже: это слишком интимно и лично.
Домашние животные. Дарить их можно лишь в том случае, если человек сам выбирает питомца.