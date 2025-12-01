Парфюм и не только: названы самые неудачные подарки на Новый год

Парфюм. Скорее всего, вы не угадаете с предпочтениями человека. Да и в целом духи и туалетную воду многие не любят или пользуются одни-двумя вариантами. Лучше этот подарок заменить на мини-наборы ароматов, сертификат в парфюмерный, аромасвечку.

Универсальные косметические наборы. Косметику нужно подбирать индивидуально, а такие наборы вряд ли подойдут многим.

Комнатные растения, которые сложны в уходе. Растения - это ответственность, а человек к ней может быть не готов.

Мягкие игрушки. Не все их любят, особенно если человеку уже больше 20 лет.

Сертификаты в странные места. На самом деле многие сертификаты просто не используются, особенно в малоизвестные или сомнительные места.