Патологоанатом рассказал об опасности ковыряния в носу

Врач отметил, что детские страшилки вокруг ковыряния в носу, будто можно «доковырять» до мозга или что палец может застрять в носу либо сломаться, конечно, мифы. Но при этом вспомнил историю, когда его будущий пациент поспорил и решил доказать другу «вместимость своего носового хода». В итоге этот человек погиб.

На самом деле расстояние от вошедшего в носовой проход пальца до мозга не так велико. Но главная опасность — всё же слизистые, которые можно повредить ковырянием в носу. А слизистые как раз — первый барьер от инфекций.

«И ковыряние в носу — это один из самых лёгких способов устроить себе неприятности со здоровьем. Особенно это актуально для детей, которых надо избавлять от этой привычки. Переломы костей, носовых перегородок, инфекции — всё это возможно, если вы ковыряетесь в носу. Человеческая глупость, к сожалению, безгранична», — предупредил Эдигер.

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