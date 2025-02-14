Пекарь-технолог назвал хлеб на закваске наиболее полезным по сравнению с дрожжевым

По словам эксперта, дрожжевой хлеб хуже, потому что для его приготовления ферментация проходит по ускоренной технологии, из-за чего микро- и макроэлементы, которые содержатся в муке, усваиваются хуже. И если в муке содержится глютен, то при приготовлении хлеба на закваске этот элемент полностью переработается и становится наиболее адаптивным для употребления в пищу.

При этом пекарь отметил, что ржаной хлеб нельзя готовить без закваски. По словам Едлина, все полезные элементы, которые содержатся в муке, в таком случае не будут усвоены организмом.

«При приготовлении дрожжевого хлеба ферментация теста проходит не лучшим образом — быстро, по ускоренной технологии. Хлеб на закваске готовится дольше, но получается при этом полезнее, потому что чем дольше ферментация, тем лучше усваиваются все микро- и макроэлементы, которые есть непосредственно в муке», — заявил специалист.

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