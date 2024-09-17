Перечислены болезни, от которых защищает употребление тыквы

По словам эксперта, тыква за счёт клетчатки и богатого комплекса витаминов и минералов позволяет профилактировать и предотвращать болезни сердечно-сосудистой, нервной и половой систем. В тыкве содержатся клетчатка, витамины A, C, В, D, К, РР, карнитин, бета-каротин и минералы.

«Лучше тыкву употреблять в вареном виде — на пару или отварной. Это способствует выводу из организма токсинов, ускоряет метаболизм. Людям с повышенной кислотностью, заболеваниями ЖКТ, поджелудочной железы есть тыкву нельзя или надо употреблять в небольших количествах в вареном виде», — отметил Созыкин.

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