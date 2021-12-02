Перечислены нетипичные симптомы отрыва тромба

Перечислены нетипичные симптомы отрыва тромбаВ данном случае нужно срочно вызывать скорую
Так, согласно данным специалиста, намекать на тромбоз может посинение или побеление конечностей.
“Если тромбоз на поверхности, то чаще всего это боль. Венозные тромбозы идут с посинением, а артериальные с побелением конечностей, она конечность становится холодной, чужой, с болью”, — предупредил врач.
Такое проявление может быть связано с тем, что тромб из сердца оторвался и расположился в верхней конечности. Помимо прочего намекать на отрыв тромба может еще и сильная боль, которую нельзя заглушить ни таблетками, ни уколом.
Врач напомнил, что повышенная вероятность тромбообразования существует у людей, страдающих от варикозного расширения вен, сахарного диабета, аритмии, а также больных с проблемами со свертываемостью крови. Серебрянский обратил внимание на то, что при тромбозе необходимо срочно вызывать скорую.