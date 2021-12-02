Перечислены нетипичные симптомы отрыва тромба

Так, согласно данным специалиста, намекать на тромбоз может посинение или побеление конечностей.

“Если тромбоз на поверхности, то чаще всего это боль. Венозные тромбозы идут с посинением, а артериальные с побелением конечностей, она конечность становится холодной, чужой, с болью”, — предупредил врач.

Такое проявление может быть связано с тем, что тромб из сердца оторвался и расположился в верхней конечности. Помимо прочего намекать на отрыв тромба может еще и сильная боль, которую нельзя заглушить ни таблетками, ни уколом.

Врач напомнил, что повышенная вероятность тромбообразования существует у людей, страдающих от варикозного расширения вен, сахарного диабета, аритмии, а также больных с проблемами со свертываемостью крови. Серебрянский обратил внимание на то, что при тромбозе необходимо срочно вызывать скорую.