Перечислены полезные для здоровья щитовидной железы продукты

Так, в списке имеющих в составе йод, а следовательно и полезных для щитовидной железы продуктов, оказались морская капуста, морепродукты, морская рыба, фейхоа, хурма, а также грецкие орехи.

Полезными также были названы и богатые тирозином продукты. По словам Рыль, они помогают организму вырабатывать гормоны.

“Эта аминокислота содержится в авокадо, киви, инжире, абрикосах, бананах. Для выработки гормонов Т3 и Т4 необходим селен. Лидер по его содержанию — бразильский орех”, — сообщила врач-диетолог.

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