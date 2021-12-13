Перечислены полезные для здоровья щитовидной железы продукты

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Перечислены полезные для здоровья щитовидной железы продуктыОт морской капусты до рыбы
Издание РИА Новости пообщалось с врачом-диетологом Ириной Рыль на тему полезных для поддержания щитовидной железы в здоровом виде продуктов. По ее словам, для нормального функционирования данного органа требуется есть богатые йодом продукты.
Так, в списке имеющих в составе йод, а следовательно и полезных для щитовидной железы продуктов, оказались морская капуста, морепродукты, морская рыба, фейхоа, хурма, а также грецкие орехи.
Полезными также были названы и богатые тирозином продукты. По словам Рыль, они помогают организму вырабатывать гормоны.
“Эта аминокислота содержится в авокадо, киви, инжире, абрикосах, бананах. Для выработки гормонов Т3 и Т4 необходим селен. Лидер по его содержанию — бразильский орех”, — сообщила врач-диетолог.
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Источник: РИА Новости