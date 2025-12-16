Перечислены причины женских измен

Первая причина женских измен - длительный "эмоциональный голод". Если женщина много раз пыталась наладить контакт с мужем, а он ей отвечал лишь фразами вроде "ты слишком много думаешь" или "заняться тебе нечем", то со временем она будет молчать. Но вот смириться с этим не сможет. И человек на стороне, который даст ей эмоциональное "тепло", станет её отдушиной.

Во-вторых, женщине часто хочется вернуть себе ощущение нужности, которое было раньше. В 40 лет многие женщины уже не чувствуют себя собой и теряют индивидуальность. Ощутить, что её всё ещё ценят и хотят, - как глоток свежего воздуха.