Перечислены продукты для долголетия

Об этом специалист рассказала в рамках интервью изданию Express. Так, по словам Зокколан, стоит ограничивать себя в продуктах богатых сахаром. К таким можно отнести сладкие газировки, хлопья, пирожные и другие десерты. Кроме того, избавиться стоит и от рафинированных растительных масел в своем рационе. Нутрициолог сообщила, что их вред в том, что очищают их химическим путем.

Полезными же для долголетия были названы полезные жиры, в числе которых оливковое масло, жирная рыба, авокадо, орехи и семена. Помимо прочего сфокусироваться стоит и на пище с высоким содержанием белка, свежих фруктах, а также пить необходимое количество воды.

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