Перечислены продукты, которые подавляют аппетит

Баранова рассказала, что белок — не только материал для строительства и поддержания в норме мышечной ткани, но эти соединения также способствуют выработке гормонов, которые отвечают за чувство насыщения.

К белковым продуктам, в частности, относятся куриное мясо, яйцо. Также это орехи и семена, насыщенные полезными жирами и белками. Их можно есть в качестве перекуса между основными приёмами пищи.

В том числе подавить аппетит при похудении поможет клетчатка в овощах и фруктах. Если беспокоят резкие приступы голода, помогут цельнозерновые продукты, такие как овсянка, киноа, коричневый рис.

«Одним из самых эффективных средств в этой непростой борьбе являются белковые продукты. Белок не только важен для мышц, но и способствует выработке гормонов, отвечающих за чувство насыщения. Добавив в утреннюю овсянку яйцо или кусочек куриного филе, вы продлите ощущение сытости на несколько часов», – рассказала эксперт.

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