Перечислены самые полезные продукты с повышенным содержанием клетчатки

По словам специалиста, клетчатка — необходимый для жизнедеятельности человека компонент. Клетчатка способствует обновлению клеток кишечника, «массируя» его, ускоряет обновление слизистой, адсорбирует токсины и т.д.

Врач подчеркнула пользу клетчатки, назвав её кормом для полезных микробов в организме. И «если они хорошо питаются, то эффективнее помогают подавлять патогенную активность».

Врач назвала самыми насыщенными клетчаткой цельнозерновые каши и хлеб, а также отруби (прежде всего кукурузные). Эти продукты —«рекордсмены» по содержанию клетчатки.

Много клетчатки во фруктах и овощах. Однако Соломатина предупредила, что ради полезной клетчатки не стоит увлекаться фруктами и овощами в силу высокого содержания в них вредных при избытке сахаров.

«Клетчатку содержат, например, цельнозерновые каши и хлеб. Отруби (прежде всего кукурузные) — рекордсмены по содержанию клетчатки. Но бездумно глотать их не стоит. При получении клетчатки нужна вода: клетчатка притягивает на себя воду. Кроме того, клетчатке всё равно, что удалять из организма: она выводит как токсины, так и полезные вещества», — пояснила врач.

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