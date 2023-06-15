Пересадка стволовых клеток в роговицу помогла восстановить зрение

Исследователи из Института цитологии РАН показали, что трансплантация стволовых клеток способствует восстановлению роговицы и улучшает зрение у кроликов. Работа ученых опубликована в International Journal of Molecular Sciences.

Роговица — передняя прозрачная оболочка глаза. Она защищает орган от внешнего воздействия и служит естественной линзой, через которую свет попадает на сетчатку глаза, отвечающую за формирование изображения и преобразование его в нервные импульсы. Однако роговица может утрачивать свою прозрачность в силу разных причин, в частности, при синдроме лимбальной недостаточности.

При этом заболевании нарушается работа стволовых — лимбальных — клеток ткани роговицы или уменьшается их количество. Прозрачная оболочка глаза перестает обновляться за счет них и постепенно замещается соседствующей с ней непрозрачной конъюнктивальной тканью. Результат — непрозрачное бельмо, препятствующее попаданию света на сетчатку и мешающее видеть.

Разработанный российскими исследователями клеточный продукт представляет собой специальную биосовместимую подложку, на поверхности которой находятся стволовые клетки. В ходе своего эксперимента учены проверили его действие на кролике с лимбальной недостаточностью.

При внедрении конструкций на поверхность глаза поврежденная роговица начинала восстанавливаться, однако уже через две недели жизнеспособность лимбальных клеток падала и сохранялась только в областях роговицы с наименьшим механическим воздействием. К концу эксперимента — через три месяца — введенные клетки практически исчезли.

Однако, считает одна из исследователей, младший научный сотрудник лаборатории клеточных биотехнологий ИНЦ РАН Юлия Хорольская, эксперимент показал главное — пересадка стволовых клеток может запустить восстановление роговицы. При этом для таких клеток нужно создать соответствующую защиту, признает она.