Пересадка стволовых клеток в роговицу помогла восстановить зрение

Пересадка стволовых клеток в роговицу помогла восстановить зрениеНо пока только кроликам
Проведенный российскими учеными на кроликах эксперимент показал, что введение стволовых клеток позволяет запустить процесс восстановления роговицы.
Исследователи из Института цитологии РАН показали, что трансплантация стволовых клеток способствует восстановлению роговицы и улучшает зрение у кроликов. Работа ученых опубликована в International Journal of Molecular Sciences.
Роговица — передняя прозрачная оболочка глаза. Она защищает орган от внешнего воздействия и служит естественной линзой, через которую свет попадает на сетчатку глаза, отвечающую за формирование изображения и преобразование его в нервные импульсы. Однако роговица может утрачивать свою прозрачность в силу разных причин, в частности, при синдроме лимбальной недостаточности.
При этом заболевании нарушается работа стволовых — лимбальных — клеток ткани роговицы или уменьшается их количество. Прозрачная оболочка глаза перестает обновляться за счет них и постепенно замещается соседствующей с ней непрозрачной конъюнктивальной тканью. Результат — непрозрачное бельмо, препятствующее попаданию света на сетчатку и мешающее видеть.
Разработанный российскими исследователями клеточный продукт представляет собой специальную биосовместимую подложку, на поверхности которой находятся стволовые клетки. В ходе своего эксперимента учены проверили его действие на кролике с лимбальной недостаточностью.
При внедрении конструкций на поверхность глаза поврежденная роговица начинала восстанавливаться, однако уже через две недели жизнеспособность лимбальных клеток падала и сохранялась только в областях роговицы с наименьшим механическим воздействием. К концу эксперимента — через три месяца — введенные клетки практически исчезли.
Однако, считает одна из исследователей, младший научный сотрудник лаборатории клеточных биотехнологий ИНЦ РАН Юлия Хорольская, эксперимент показал главное — пересадка стволовых клеток может запустить восстановление роговицы. При этом для таких клеток нужно создать соответствующую защиту, признает она.