Плов, макароны и картошка оказались усиливающими воспаление продуктами

Частое употребление таких блюд, тем более жирных, может усилить воспаление за счёт высокого уровня углеводов.

К таким блюдам также относятся сосиски, жирное мясо.

«Это одно из самых вредных блюд. В жареной картошке довольно высокий гликемический индекс. Данное блюдо приводит к повышению уровня сахара в крови. Особенно вредно употреблять такую картошку детям и диабетикам, а также людям с мочекаменной болезнью», — предупредила диетолог.

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