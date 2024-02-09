Плов, макароны и картошка оказались усиливающими воспаление продуктами

Опубликовано 09 февраля 2024, 04:01
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Плов, макароны и картошка оказались усиливающими воспаление продуктамиПоэтому есть их лучше как можно реже
Врач-диетолог Елена Соломатина предупредила о вреде таких блюд, как макароны, плов и жареная картошка.
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Частое употребление таких блюд, тем более жирных, может усилить воспаление за счёт высокого уровня углеводов.
К таким блюдам также относятся сосиски, жирное мясо.
«Это одно из самых вредных блюд. В жареной картошке довольно высокий гликемический индекс. Данное блюдо приводит к повышению уровня сахара в крови. Особенно вредно употреблять такую картошку детям и диабетикам, а также людям с мочекаменной болезнью», — предупредила диетолог.
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