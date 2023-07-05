По каким признакам понять, что у вас рак желудка

Cуществует ряд симптомов, по которым можно понять, что у человека рак желудка уже на ранних стадиях, заявил главный онколог «СМ-Клиника» Александр Серяков.

Даже на начальных стадиях возможны такие признаки, как желудочные кровотечения, рвота с кровью и тошнота. При их возникновении необходимо срочно обратиться к врачу, подчеркнул специалист.

При раке желудка пациенты также могут жаловаться на боль в верхней части живота. Ее можно спутать с язвой желудка, но, по словам онколога, такая боль менее выражена и имеет более постоянный характер.

Еще одним характерным признаком ранних стадий рака желудка врач называет ощущение затруднения прохождения пищи по пищеводу. Как правило, такие ощущения возникают после употребления твердой пищи, в частности, мяса.

Также о росте злокачественных образований могут свидетельствовать чувство раннего насыщения, чувство тяжести после приема небольшого количества пищи, снижение массы тела, снижение аппетита, изменение вкусовых предпочтений.

Однако в большинстве случает рак никак не проявляет себя на начальных стадиях и нередко диагностируется уже на поздних. Около 60 % россиян с раком желудка обращаются к врачу уже на III–IV стадиях, так как в большинстве случаев на ранних стадиях он протекает бессимптомно, рассказывает Серяков. Поэтому, подчеркивает доктор, важно регулярно проходить профилактические обследования и при появлении любых симптомов обращаться к врачу.