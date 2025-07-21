По зубам можно вычислить вашу родину, вашу профессию и ваш уровень достатка

По словам основателя сети клиник «Зубы за один день» Залима Кудаева, химический состав зубной эмали можно сравнить с паспортом. Анализ изотопов и микроэлементов позволяет понять, чем человек питался, в каком регионе жил и с какими условиями сталкивался в повседневной жизни.

Возрастные изменения и следы стресса также отпечатываются в структуре зубов. Подобно кольцам на срезе дерева, зубы фиксируют периоды быстрого или замедленного роста, что может указывать на болезни или психологические потрясения в прошлом.

Микроэлементы в эмали могут прямо указывать на профессию. Так, свинец может появиться у рабочих автозаводов или шахт, ртуть — у сотрудников лабораторий или стоматологов старой школы. Серебро и медь встречаются у ювелиров и металлургов. Кудаев отметил, что ртуть долгое время использовалась в амальгамовых пломбах, популярность которых сохранялась до конца XX века.