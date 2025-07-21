По зубам можно вычислить вашу родину, вашу профессию и ваш уровень достатка

По зубам можно вычислить вашу родину, вашу профессию и ваш уровень достаткаЭксперт объяснил, как зубы хранят следы нашей жизни
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По словам основателя сети клиник «Зубы за один день» Залима Кудаева, химический состав зубной эмали можно сравнить с паспортом. Анализ изотопов и микроэлементов позволяет понять, чем человек питался, в каком регионе жил и с какими условиями сталкивался в повседневной жизни.
Возрастные изменения и следы стресса также отпечатываются в структуре зубов. Подобно кольцам на срезе дерева, зубы фиксируют периоды быстрого или замедленного роста, что может указывать на болезни или психологические потрясения в прошлом.
Микроэлементы в эмали могут прямо указывать на профессию. Так, свинец может появиться у рабочих автозаводов или шахт, ртуть — у сотрудников лабораторий или стоматологов старой школы. Серебро и медь встречаются у ювелиров и металлургов. Кудаев отметил, что ртуть долгое время использовалась в амальгамовых пломбах, популярность которых сохранялась до конца XX века.
Стоит отметить, что такие пломбы наблюдаются и у современных людей старше 40 лет. Материал этот очень долговечный, но также оказывает токсическое воздействие на организм. Поэтому я бы советовал менять устаревшие пломбы прошлого века на новые.
Питание также оставляет след в зубах. Молочные продукты повышают уровень кальция, мясо — азота, а зерновые — крахмальных отложений. Присутствие цинка и железа говорит о разнообразии питания и, как правило, о более высоком уровне жизни. Однако, как уточняет Кудаев, особенности рациона зависят не только от достатка, но и от традиций.
Но также нельзя забывать, что крахмальные отложения могут указывать на традиционный рацион, например, в Азии это преобладание риса, в Африке — кукуруза. Но, конечно, при низком экономическом уровне некоторых стран по этим направлениям и сравнительно высокой для них цене на животный белок, для стоматологов будущего будет очевиден дисбаланс питания.
Место жительства тоже оставляет след. Так, у жителей Карелии и Мурманской области в зубах обнаруживают лёгкие изотопы стронция, а у тех, кто живёт на Дальнем Востоке, — морские микроэлементы и повышенный уровень йода. В регионах с промышленной активностью, как Урал, в эмали часто фиксируются тяжёлые металлы, а в Сибири — особые изотопы кислорода из-за климата.
По словам Кудаева, археологи будущего смогут буквально определить, откуда был человек, исходя из состава его зубов. Южане будут отличаться следами фруктовых кислот и микроабразией от орехов, а жители горных районов — содержанием кальция и горных микроэлементов.
Таким образом, зубы представляют собой не только часть тела, но и ценную капсулу времени. С их помощью можно будет изучать привычки, профессии и даже социальное устройство целых поколений.
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