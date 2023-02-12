Почему бородавки нельзя удалять без участия врачей

Почему бородавки нельзя удалять без участия врачейВместо лечения можно получить ожог или аллергию
Врач объяснила, что бородавки нельзя удалять без участия врачей потому, что можно получить ожог или аллергию. Кандидат медицинских наук, дерматолог-косметолог, врач-эксперт сети клиник «Семейная» Светлана Лапина предупредила об опасности удаления бородавок с помощью народных средств, без обращения к специалисту.
Фото: Durangodermatology.com
Она отметила, что лечение вульгарных бородавок, возникающих зачастую на ладонях и подошвах и имеющих вирусную природу, часто лечат народными средствами: мякотью чеснока, соком чистотела или каплями на их основе. Но такое лечение подходит далеко не всем.
Вместо терапевтического эффекта, в зависимости от индивидуальных особенностей человека, чувствительности кожи, можно получить химический ожог или аллергическую реакцию. И исходящие из этого неприятные последствия.
Врач напомнила, что особенно стоит избегать подобного лечения детской кожи, потому что она более чувствительна и уязвима.
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