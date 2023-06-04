Почему чёрный чай может оказаться вредным для здоровья

Врач отметила пользу чёрного чая: в напитке в большом количестве содержатся полифенолы, снижающие риск сердечно-сосудистых и ряда других заболеваний. Также в чёрном чае в избытке содержатся аминокислоты, витамины и минералы.

Но польза чёрного чая заканчивается при злоупотреблении, так как в напитке и высокой уровень кофеина, обладающего выраженным возбуждающим действием и оказывающего вредное влияние на организм при избытке .

Кроме того, кофеин при злоупотреблении может спровоцировать другие осложнения: головную боль, повышенное артериальное давление, учащённое сердцебиение.