Почему детей младше 3 лет лучше не везти на юг

По словам врача, только к 3 годам у ребёнка формируется полноценная возможность выработки меланина, поэтому малышей лучше оставлять в своём регионе. А детей старше 3 лет можно везти на юг в «бархатный сезон», когда снижается солнечная активность.

Каширина отметила, что если для взрослого человека во время отдыха на пляже достаточно нанесения солнцезащитного крема SPF до 20, то ребёнку требуется SPF 50. Но необходимо, чтобы этот крем был разрешён для детей.

При этом специалист предупредила, что даже при наличии крема, нельзя ребёнку позволять находиться на солнце слишком долго. Также она порекомендовала рассчитывать время пребывания на солнце.

«Рассчитать время пребывания на солнце — несложно. Для расчёта берётся усреднённый показатель "безопасного загара", который составляет 10 минут. При нанесении крема с фактором защиты 15 безопасное время составит 150 минут. Это не означает, что ребёнок может 2,5 часа находиться под палящим солнцем, в тени тоже присутствуют рассеянные ультрафиолетовые лучи. К тому же ребёнок потеет, купается, играет — всё это уменьшает защитный слой крема, и его нужно наносить снова. В любом случае самое благоприятное время для пребывания на солнце — до 10 и после 16 часов», — объяснила специалист.

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