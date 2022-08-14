Почему для здоровья полезно регулярно есть белый рис

По словам эксперта, белый рис важен для организма. Это источник углеводов, поэтому добавить его в свой рацион стоит людям, которые часто чувствуют себя вялыми, жалуются на недостаток энергии. Манакер уточнила, что многие сорта белого риса богаты витамином В — источником энергии. Кроме того, в нём высокий уровень марганца, микроэлемента, важного для костной ткани.

При этом рисом не стоит злоупотреблять, так как это может сказаться на здоровье. Люди, для которых рис является главным блюдом, на 30% чаще страдают от метаболического синдрома.

«Мы все знаем, что кальций и витамин D — питательные вещества для здоровья костей. Но не менее важен для них и марганец, содержащийся в белом рисе», — подчеркнула диетолог.

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