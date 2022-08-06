Почему есть крупы, предварительно не замоченные перед варкой, вредно для здоровья

По его словам, замачивать крупы важно потому, что в них содержатся антинутриенты — вещества, которые могут вызвать тяжёлые процессы пищеварения и иммунитета. Особенно в тщательном замачивании и промывке нуждаются нут, бобы, зелёный горох.

Если регулярно есть не замоченные крупы, можно вызвать диабет, аутоиммунные заболевания, болезни щитовидной железы и другие.

«Промывайте до тех пор, пока вода не станет идеально чистой», — отметил Михаил Кутушов.

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