Почему есть при плохом настроении вредно для здоровья

По её словам, качество пищеварения зависит от эмоционального состояния человека. Плохое настроение или стресс напрямую влияют на аппетит и выработку ферментов.

Плохое настроение также влияет и на то, как человек жуёт. Всплеск эмоций не позволяет пережёвывать пищу необходимое количество раз, а в идеале это должно быть не менее 32 движений челюстями на каждый кусочек. Из-за недостаточного пережёвывания пища толком не расщепляется ферментами, содержащимися в слюне.

«В моменты расстройства, обиды, злости, гнева, ярости вырабатываются гормоны стресса, которые спазмируют мышцы и органы ЖКТ. Еда не расщепляется, а будет гнить, вызывая процессы брожения в кишечнике, откладываться в виде жира», — подчеркнула врач.

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