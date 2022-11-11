Почему из-за диеты вы можете начать «тупеть»Рассказала врач
Врач-кардиолог, терапевт, кандидат медицинских наук Татьяна Романенко рассказала, почему активность мозга снижается при соблюдении диеты.
Врач отметила, что переход на низкокалорийную диету заставляет мозг голодать. При соблюдении диеты начинается энергетический голод всего организма. Поэтому «в первую очередь кровоснабжаются и питаются те органы, от которых зависит жизнедеятельность: сердце, печень, почки. А мозг уже питается по остаточному принципу».
Причём для мозга стресс — и соблюдение диеты, и резкое возвращение к прежнему рациону.
Также активность мозга снижается при длительном нахождении в помещении, без регулярного выхода на свежий воздух. Начинается кислородный голод, из-за которого работа мозга нарушается.
По словам Романенко, средство от этого — небольшая лень и отдых. Это позитивно сказывается на нейронных связях и улучшает работу мозга. Но это одновременно и опасный способ: если человек отвыкает думать, читать книги, «мозг отвыкает от активности и потом ему уже будет трудно сосредоточиться, вернуться к нормальной жизнедеятельности».
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