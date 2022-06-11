Почему кофе вредит здоровью пожилых людей

Для пожилых людей кофе опасно выведением множества минералов и других полезных веществ из организма, в том числе кальция. Из-за этого повышается риск остеопороза. К тому же кофе провоцирует скачки давления.

К этому Арзамасцев напомнил об опасности алкоголя для людей в возрасте 60+. Повышается риск развития сердечно-сосудистых болезней, организм теряет полезные вещества. Также не стоит в этом возрасте пить сладкие и газированные напитки, способствующие ухудшению состояния пациентов с сахарным диабетом и избыточным весом.

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