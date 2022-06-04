Почему коронавирус особенно опасен летом

По его словам, это происходит потому, что летом, из-за жары, человек становится наиболее уязвим перед инфекциями. Причина тому — ослабление иммунитета.

Также специалист отметил, что даже если отменён масочный режим, в густо набитом транспорте маску лучше надевать, не стоит забывать и о необходимости использовать санитайзер, если нет возможности помыть руки. То есть рекомендации те же, что и вовремя пандемии.

Чудаков посоветовал не забывать о витаминах и препаратах, улучшающих функции иммунной системы, например эхинацею. Кроме того, пользу принесут и препараты с цинком и селеном, которые будут поддерживать более высокий уровень иммунной защиты.

«Жара способствует, я бы сказал, даже ухудшению ситуации с коронавирусом, потому что человек, когда перегревается, становится более уязвим для различных видов неблагоприятных воздействий, и его иммунитет снижается», — подчеркнул врач.

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