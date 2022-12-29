Почему лучше не пить алкоголь из банок

Врач отметил, что в них «гремучая смесь» из красителей и консервантов, которые оказывают агрессивное воздействие на организм и могут быстро вызвать сбои в работе печени и желудка. А из-за высокого содержания сахара могут развиться диабет, проблемы с сердцем и ожирение.

В силу содержащегося в таких напитках этилового спирта низкого качества, о чём говорит низкая цена баночного алкоголя, частое их употребление приводит к специфической зависимости. Такое состояние требует длительного лечения у наркологов.

«В состав таких напитков входят красители, консерванты и ароматизаторы — эта гремучая смесь быстро вызывает проблемы с желудком и печенью. Одна баночка коктейля содержит пять ложек сахара. При ежедневном употреблении это грозит развитием диабета второго типа и ожирением. Особенно вредно сочетание кофеина и алкоголя, так как это негативно сказывается на состоянии сосудов и сердца», — предупредил врач.

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