Почему лучше не спать рядом со смартфоном

Почему лучше не спать рядом со смартфономОбъяснила сомнолог
Руководитель Центра сомнологии Клинико-диагностического центра МЕДСИ на Красной Пресне, врач функциональной диагностики Татьяна Сурненкова рассказала, почему нельзя спать со смартфоном возле головы.
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По словам врача, смартфон, лежащий в изголовье или под подушкой создаёт искусственное ощущение бодрости и негативно влияет на качество сна и психическое здоровье человека. У людей, которые пользуются смартфоном непосредственно перед сном, более низкое качество сна.
Это результат подавления ярким светом смартфона фазы сна с быстрыми движениями глаз и сновидениями, играющей роль в обработке эмоций и формировании памяти. И в целом смартфон влияет на цикличность сна.
Кроме того, смартфон провоцирует состояние возбуждения и настороженности, что делает сон более поверхностным. Поэтому использование смартфона рекомендуется ограничить после 22:00.
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