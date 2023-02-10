Почему лучше не спать рядом со смартфоном

По словам врача, смартфон, лежащий в изголовье или под подушкой создаёт искусственное ощущение бодрости и негативно влияет на качество сна и психическое здоровье человека. У людей, которые пользуются смартфоном непосредственно перед сном, более низкое качество сна.

Это результат подавления ярким светом смартфона фазы сна с быстрыми движениями глаз и сновидениями, играющей роль в обработке эмоций и формировании памяти. И в целом смартфон влияет на цикличность сна.

Кроме того, смартфон провоцирует состояние возбуждения и настороженности, что делает сон более поверхностным. Поэтому использование смартфона рекомендуется ограничить после 22:00.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.