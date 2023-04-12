Почему магазинный лимонад и газировка вредны для почек

23:52, 12 апреля 2023
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Почему магазинный лимонад и газировка вредны для почекИз-за фруктозы
Профессор, доктор медицинских наук Ашот Есаян предупредил об опасности для здоровья почек магазинных лимонадов и газировок. По его словам, эти напитки вредны из-за содержания фруктозы.
Фото: Wallpaperflare.com
Это вещество в организме перерабатывается в мочевую кислоту, и если норма последней превышена, это всерьёз «бьёт» по почкам. При этом фрукты, в которых фруктоза, естественно, содержится, не наносят подобный ущерб организму.
Если уровень последней превышен, то у человека развивается подагра, появляются камни в почках.
Ашот Есаян
Профессор, доктор медицинских наук