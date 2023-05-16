Почему молодым людям особенно вредно сидеть на диетах

По её словам, для поддержания стройной фигуры и нормального веса нужно заниматься спортом, а выбором и расчётом диеты должны заниматься специалисты.

Врач уточнила, что молодые люди должны нормально и сбалансированно питаться и обязательно соблюдать дневную норму калорий. В противном случае можно спровоцировать развитие гастрита, панкреатита, геморроя, заболеваний почек и неврологических расстройств.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.