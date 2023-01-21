Почему молоко и сода не помогут вам при изжоге

Как отметил Андреев, молоко только поможет смыть кислоту со стенок пищевода. Но эффект будет кратковременным, к тому же молоко может спровоцировать новый приступ изжоги. Дело в том, что молоко стимулирует выработку желудочного сока, что приведёт к новому приступу изжоги.

Водный раствор соды не поможет потому, что при контакте соды в желудке вырабатывается углекислый газ. Изжога вернётся, к тому же в размерах ещё и увеличится желудок.

«При контакте с содой в желудке вырабатывается углекислый газ. Орган увеличивается в размере, а изжога возвращается. Частое употребление соды также опасно нарушением водно-солевого баланса в организме», — отметил врач.

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