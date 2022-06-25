Почему может искривляться позвоночник

Сколиоз, или искривление позвоночника, может развиваться у людей, занятых в разных профессиях. Это могут быть медики, спортсмены, работники культуры и т.п.

Зачастую сколиоз закладывается в более раннем возрасте и проявляется позже в силу разных причин. К примеру, когда человек регулярно принимает неправильные статичные позы, когда идёт несимметричная нагрузка. Страдают от этого, например, боксёры скрипачи, врачи, те же стоматологи.

Но сколиоз опасен не тольк этим. Он может приводить к нарушению работы внутренних органов, например к ухудшению зрения, камням в почках.

Чтобы профилактировать искривление позвоночника, нужно заботиться о своём отдыхе, избегать сна на неудобной кровати, неправильной организации работы, неправильно сформированного отдыха и прочего.

«Дискомфорт и болевые ощущения. Второе, это нарушение неких функций. Удивительная вещь, но сколиоз может приводить к нарушению работы некоторых органов, например, камни могут в почках появиться. Может появиться нарушение зрения из-за нарушения кровотока. Быстрая утомляемость, дискомфорт при длительном стоянии, сидении», — предупредил врач.

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