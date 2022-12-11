Почему может начаться выпадение волос

По его словам, в течение дня должно выпадать не более 150 волос, если больше, тогда речь может идти о нарушениях работы организма.

Основные факторы: дефицит витаминов и полезных веществ, также на состояние волос влияет здоровье щитовидной железы. Немаловажно, что на выпадение волос может повлиять приём антибиотиков и препаратов от болезней желудочно-кишечного тракта.

Кроме того, Мясников призвал всегда внимательно читать инструкции к лекарствам. «Внимательно изучайте инструкции к лекарствам. Например, вы получаете витамины для укрепления волос, но при этом вам назначили препараты, провоцирующие их выпадение», — объяснил врач.

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