Почему может начаться выпадение волос

Почему может начаться выпадение волосРассказал доктор Мясников
Доктор Александр Мясников рассказал об основных причинах, из-за которых может начаться выпадение волос.
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По его словам, в течение дня должно выпадать не более 150 волос, если больше, тогда речь может идти о нарушениях работы организма.
Основные факторы: дефицит витаминов и полезных веществ, также на состояние волос влияет здоровье щитовидной железы. Немаловажно, что на выпадение волос может повлиять приём антибиотиков и препаратов от болезней желудочно-кишечного тракта.
Кроме того, Мясников призвал всегда внимательно читать инструкции к лекарствам. «Внимательно изучайте инструкции к лекарствам. Например, вы получаете витамины для укрепления волос, но при этом вам назначили препараты, провоцирующие их выпадение», — объяснил врач.
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