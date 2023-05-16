Почему мясо нельзя покупать «у кого попало»В Красноярском крае тяжело заболел ребенок
Глава Роспотребнадзора Красноярского края Дмитрий Горяев сообщил о заболевании трихинеллёзом семилетнего ребёнка, после того, как тот поел шашлык из свинины.
Трихинеллёз — тяжёлое паразитарное заболевание. Мальчик заразился после того, как родители купили мясо для шашлыка на местном стихийного рынке у продавца-частника. После заболевания ребёнка разыскать продавца не удалось.
По словам Горяева, это первое заболевания такой тяжёлой болезнью в крае за три года. Также чиновник добавил, что купленное мясо было «вероятно, без ветеринарно-санитарной экспертизы».
«Трихинеллёз — одно из наиболее опасных паразитарных заболеваний. Важнейшее правило его профилактики — приобретать мясо и мясные продукты только в специально отведённых для продажи местах, после ветеринарно-санитарной экспертизы», — подчеркнул Дмитрий Горяев.
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