Почему мясо нельзя покупать «у кого попало»

Трихинеллёз — тяжёлое паразитарное заболевание. Мальчик заразился после того, как родители купили мясо для шашлыка на местном стихийного рынке у продавца-частника. После заболевания ребёнка разыскать продавца не удалось.

По словам Горяева, это первое заболевания такой тяжёлой болезнью в крае за три года. Также чиновник добавил, что купленное мясо было «вероятно, без ветеринарно-санитарной экспертизы».

«Трихинеллёз — одно из наиболее опасных паразитарных заболеваний. Важнейшее правило его профилактики — приобретать мясо и мясные продукты только в специально отведённых для продажи местах, после ветеринарно-санитарной экспертизы», — подчеркнул Дмитрий Горяев.

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