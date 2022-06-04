Почему мёд нельзя запивать горячим чаем

Этого нельзя делать потому, что при нагревании мёд выделяет опасные токсины, которые в том числе являются активными канцерогенами. Поэтому этот продукт можно есть только в прикуску, либо добавлять его в йогурт или творог.

Кроме всего прочего, у мёда высокий гликемический индекс, что ведёт к повышению уровня глюкозы в крови. В силу этого мёд противопоказан диабетикам.

«Даже если мы его просто кладём в горячий чай, то от него никаких ферментов не остаётся, он теряет свою пользу и не просто становится сахаром, но и проявляет канцерогенные токсические свойства», — предупредила Соломатина.

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