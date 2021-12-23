Почему на морозе может болеть голова

Так, по словам специалиста, боль в голове может возникнуть в случае, когда человек внезапно выходит с помещения на улицу. Он отметил, что данная ситуация не связана с состоянием сосудов головного мозга.

“У сосудов головного мозга своя, особенная регуляция. Пока верхнее, систолическое артериальное давление не повышается до 200, системы, которые стабилизируют кровоток в головном мозге, работают адекватно, и ничего с сосудами не происходит, в том числе на морозе. Только выше этого показателя происходит срыв регуляции и начинается головная боль, связанная с высоким давлением”, — поделился Будик.

Врач сообщил, что головная боль в холодное время обусловлена чувствительностью рецепторов кожи. При высокой чувствительности рецепторы сильнее реагируют на холод. Избежать этого можно с помощью шапки.