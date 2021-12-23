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Почему на морозе может болеть голова

И как ее избежать
Врач-невролог и нейрофизиолог Александр Будик дал интервью радио Sputnik, в рамках которого рассказал, почему у некоторых людей из-за холода болит голова.
Почему на морозе может болеть голова

Так, по словам специалиста, боль в голове может возникнуть в случае, когда человек внезапно выходит с помещения на улицу. Он отметил, что данная ситуация не связана с состоянием сосудов головного мозга.

У сосудов головного мозга своя, особенная регуляция. Пока верхнее, систолическое артериальное давление не повышается до 200, системы, которые стабилизируют кровоток в головном мозге, работают адекватно, и ничего с сосудами не происходит, в том числе на морозе. Только выше этого показателя происходит срыв регуляции и начинается головная боль, связанная с высоким давлением”, — поделился Будик.

Врач сообщил, что головная боль в холодное время обусловлена чувствительностью рецепторов кожи. При высокой чувствительности рецепторы сильнее реагируют на холод. Избежать этого можно с помощью шапки.

Источник: Sputnik
Автор: Лилик Ми
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