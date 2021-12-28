Почему некоторые люди склонны к перееданию

По словам эксперта, если у человека проблемы с пищевым поведением, то этим занимаются психологи. Потому что это относится к категории психологических проблем. И даже они различаются по степени тяжести. В некоторых случаях все может пройти само собой, а другими нужно заниматься серьезно.

Подобные расстройства не так часто оказываются связаны с лишними килограммами, либо же их недостатком, как может показаться на первый взгляд, отметила специалист.