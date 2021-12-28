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Почему некоторые люди склонны к перееданию

И что с этим делать
Дарья Сергеева, врач-кардиолог «СМ-Клиника», объяснила, почему некоторые люди склонны к перееданию, а другие – наоборот, к категорическому отказу от употребления еды, что приводит к анорексии и изнеможению.
Почему некоторые люди склонны к перееданию

По словам эксперта, если у человека проблемы с пищевым поведением, то этим занимаются психологи. Потому что это относится к категории психологических проблем. И даже они различаются по степени тяжести. В некоторых случаях все может пройти само собой, а другими нужно заниматься серьезно.

Подобные расстройства не так часто оказываются связаны с лишними килограммами, либо же их недостатком, как может показаться на первый взгляд, отметила специалист.

Это поведенческие расстройства, к их проявлениям относятся: сильная фиксация на весе и массе тела, постоянные мысли, страхи и чувство вины и стыда, связанные с приемами пищи и собственным весом, многочисленные попытки снизить вес и качели массы тела, потеря контроля над количеством съеденного, еда вне голода.

Дарья Сергеева
Врач-кардиолог

Как утверждает специалист, разнообразные многочисленные правила в питании являются симптомом одного израсстройств пищевого поведения — орторексии, которое характеризуется навязчивым стремлением к “правильному питанию”.

Сергеева объяснила, что человек становится в разы склонным к риску пищевого поведения, если такая проблема имеется у его родственников.

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Источник: Известия
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