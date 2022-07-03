Почему нельзя часто пить энергетики

Вред от энергетиков в том, что в них много добавленного сахара, что вызывает привыкание к сладким напиткам, избыточному весу, нарушению инсулинового обмена и гормонального фона. Нередки и проблемы со здоровьем из-за индивидуальной непереносимости каких-то компонентов. Зачастую нарушения здоровья связаны с кофеином.

Но энергетики могут быть и полезными напитками. Них содержатся полезные экстракты трав, аминокислоты, в частности, таурин — то что входит в биологически активные добавки и даже обладает некоторыми лечебными свойствами.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.