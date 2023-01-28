Почему нельзя есть чеснок, если у вас есть болезни желудка

Из-за эфирных масел

Диетолог объяснила вред чеснока для людей с больным желудком действием эфирных масел . Врач-диетолог Елена Соломатина напомнила о пользе чеснока в борьбе с вирусными заболеваниями, а также при атеросклерозе, так как овощ разжижает кровь.