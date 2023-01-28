Почему нельзя есть чеснок, если у вас есть болезни желудка

23:04, 28 января 2023
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Почему нельзя есть чеснок, если у вас есть болезни желудкаИз-за эфирных масел
Диетолог объяснила вред чеснока для людей с больным желудком действием эфирных масел . Врач-диетолог Елена Соломатина напомнила о пользе чеснока в борьбе с вирусными заболеваниями, а также при атеросклерозе, так как овощ разжижает кровь.
Фото: Ydobreniam.ru
Но в то же время эфирные масла, входящие в состав чеснока, являются сильным раздражителем. Поэтому чеснок нельзя употреблять людям с болезнями желудочно-кишечного тракта — овощ может вызвать обострение.
Эфирные масла оказывают раздражающее действие на слизистые оболочки кишечника и могут вызвать обострение.
Елена Соломатина
Врач-диетолог
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