Почему нельзя покупать арбузы с надрезом

Почему нельзя покупать арбузы с надрезомМожно отравиться
Прежде всего стоит обратить внимание на тот момент, что чем раньше арбузы начали продавать, тем вероятнее для роста использовались нитраты, пагубные для организма. Врач отметил, что опасно брать арбузы и на раскладках у дорог — токсины от выхлопных газов накапливаются в кожуре и мякоти, и можно серьёзно отравиться.
Кроме того, невозможно проверить качество продуктов у продавцов, стоящих у дорог.
Врач призвал не покупать арбузы с надрезом, так как с поверхности ножом в мякоть заносятся микробы, оставшиеся азотно-фосфорные удобрения, которые вполне могли быть использованы при выращивании ягод. Поэтому нарушать целостность арбуза нельзя до тех пор, пока он не будет помыт.
«Нормальные арбузы появляются в разных регионах в разное время. Но обычно это происходит примерно к середине августа. Конечно, в самых южных регионах нашей страны или в ближайших зарубежных странах они могут и раньше появиться. Но я бы не рисковал пробовать их до середины августа», — подчеркнул диетолог.
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