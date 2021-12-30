Почему ни в коем случае нельзя давать кофе собакам

По данным Американского кеннел-клуба, тот же стимулятор, который делает кофе таким привлекательным для людей, может оказаться губительным для собак. Они особенно чувствительны к кофеину, и, помимо прилива энергии, употребление кофе может повысить частоту сердечных сокращений до опасного уровня. Это особенно актуально для маленьких собак. Некоторые симптомы отравления кофеином у собак включают одышку, рвоту, беспокойство, повышение температуры тела и аномальное сердцебиение.

Однако небольшое количество кофе не убьет их, к счастью. Поэтому, если вы застали пса за тем, что он украдкой попробовал немного кофе из вашей кружки, лучше понаблюдать за ним на предмет признаков заболевания, а не спешить сразу же к ветеринару. Но если собака испробует кофейную гущу или кофейные зерна, то здесь лучше действовать быстрее.

В тяжелых случаях употребление кофе может вызвать у собаки кому, судороги или даже смерть.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.