Почему окрошку не стоит есть каждый день

Врач объяснил, что окрошка — холодный суп, но в силу сложившихся пищевых традиций и привычек, в том числе физиологически, в обед нужно есть горячее. В противном случае можно спровоцировать хронические болезни органов пищеварения, особенно это касается людей с заболеваниями поджелудочной железы.

Кроме того, не рекомендуется увлекаться окрошкой пожилым людям — суп может вызвать вздутие живота.

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