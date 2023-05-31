Почему окрошку не стоит есть каждый день

00:05, 31 мая 2023
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Почему окрошку не стоит есть каждый деньИ нельзя этим блюдом заменять горячую еду
Врач-гастроэнтеролог Владимир Неронов посоветовал не есть окрошку каждый день. Несмотря на популярность этого блюда летом в силу освежающих качеств, низкокалорийность, есть каждый день это блюдо не стоит.
Врач объяснил, что окрошка — холодный суп, но в силу сложившихся пищевых традиций и привычек, в том числе физиологически, в обед нужно есть горячее. В противном случае можно спровоцировать хронические болезни органов пищеварения, особенно это касается людей с заболеваниями поджелудочной железы.
Кроме того, не рекомендуется увлекаться окрошкой пожилым людям — суп может вызвать вздутие живота.
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