Почему опасно лечиться иглоукалыванием

Врач отметила, что иглоукалывание, иглорефлексотерапия или акупунктура — это разновидность альтернативной медицины, основанная на введении стерильных одноразовых игл в специальные акупунктурные точки. Процедура, как правило, безопасна, но в некоторых случаях может привести к побочным эффектам и осложнениям.

Среди них может быть даже передача инфекций. «К ним относятся: передача инфекционных заболеваний, оставшиеся фрагменты иглы, повреждение нервов и сосудов, очень редко, пневмоторакс, пневмоперитонеум, пункция органов, тампонада сердца и остеомиелит. Местные осложнения могут включать кровотечение, ожоги при электроакупунктуре, контактный дерматит, простреливающую боль и парестезии — ощущения жжения, покалывания, ползания мурашек и другие», — рассказала Бородина.

Противопоказаниями к иглоукалыванию являются наличие очагов активной инфекции или злокачественных новообразований, инфекционные заболевания, различные заболевания крови и кожи, тяжёлая нейтропения после миелосупрессивной химиотерапии.

Невролог подчеркнула, что перед прохождением иглоукалывания необходимо обратить внимание на специализацию врача. Обычно, подобные курсы проходят неврологи. Именно врачебный опыт этих специалистов помогает решить, нужна ли иглорефлексотерапия или есть другой метод лечения.

«Небезопасно проходить эту процедуру у специалистов без высшего медицинского образования или не в медицинских клиниках. Проверяйте лицензии и сертификаты клиники, обычно они указаны на основном сайте клиники, а также отзывы на клинику и врачей на независимых сайтах. При выборе клиники лучше искать те, что придерживаются принципов доказательной медицины: опираются на рандомизированные контролируемые исследования, интегрируют научные доказательства и новый клинический опыт при лечении пациентов», — порекомендовала врач.

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